نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يستقبل سفير بنجلاديش ويهديه درع مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، استعداده التام لتقديم كافة الخبرات بدولة بنجلاديش الشقيق في المجال التشريعى والبرلمانى للوصول إلى نمو حقيقى فى العلاقات بين البلدين، خاصة مع حرص القيادات السياسية في البلدين على توطيد أواصر الأخوة ودعم المصالح المشتركة بينهما.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، وذلك بحضور المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، والدكتور أحمد بهاء الدين مساعد وزير الخارجية.

وعقب اللقاء أهدى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الضيف درع مجلس الشيوخ تعبيرا عن تقديره للزيارة.