نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهيد الــ(350) "الأطباء" تنعي استشاري ورئيس قسم الاطفال بمستشفى الحامول سابقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة فتحية فتحى الديب، استشاري ورئيس قسم الاطفال بمستشفى الحامول سابقا، والتى توفيت نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة فتحية فتحى الديب، الطبيب رقم الــ(350)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

