نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار الرئيس يتفقد مواقع عمل مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد منذ قليل اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومحمد العبار مؤسس شركة اعمار العقارية، مواقع عمل مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن والتي ينفذها الصندوق بالشراكة مع شركة اعمار مصر تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة وكافة أطراف العمل المجتمعي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.



ومن المنتظر أن يوقع صندوق تحيا مصر ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم وشركة اعمار مصر لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية بقرية سيدي عبد الرحمن فضلا عن توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين.