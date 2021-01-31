نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار للبنك الأهلي المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن البنك الأهلي المصري اليوم عن خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومي عبر خدمة الإنترنت البنكي الخاصة بالبنك الأهلي، على أن تصل إلى ٦% فائدة على شهادة الاستثمار لمجموعة ب ذات الأجل العام، ويوجد أيضا شهادات استثمار ذات عائد ١١% وذلك لأجل ٣ سنوات ويمكن صرف عائدها شهريا.

نسبة خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي المصري

قد تم خفض نسب الفوائد على شهادات الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومي والتي يتم طرحها من خلال البنك الأهلي المصري وتطبق هذه النسب الجديدة على شهادات الاستثمار الجديدة ولكن شهادات الاستثمار الموجودة بالفعل حاليا سوف تحسب نسب فوائدها طبقا للنسب التي كانت موجودة عند إيداع الشهادة ولكن في حالة التجديد سوف تطبق النسب الجديدة، فتم خفض العائد الخاص بشهادات الاستثمار ب والتي تكون ذات أجل لعام واحد فيكون عائدها ٦% بعد أن كان ٩. ٧٥ % سنويا، وتم أيضا خفض العائد الخاص بشهادات الاستثمار ب والتي تكون ذات أجل عامين فيكون عائدها ٦. ٥% بعد أن كان ٩. ٥ % سنويا، وقام بنك الاستثمار القومي أيضا بخفض العائد الخاص بشهادات الاستثمار ب والتي تكون ذات أجل ٣ سنوات ليكون عائدها ٩% بعد أن كان ٩. ٢٥ % سنويا.

خفض العائد السنوي للشهادات البلاتينية التابعة للبنك الأهلي المصري

وقد أعلن أيضا البنك الأهلي المصري في يوم ٢٤ ديسمبر من العام الماضي قرار لجنة الأصول والخصوم التابعة للبنك فيما يخص خفض أسعار الفائدة والعائد السنوي علي الشهادات البلاتينية الخاصة بالبنك بنسبة ١% فيكون العائد ١١% بدلا من ١٢% سنويا وتكون مدتها ٣ سنوات وتطبق هذه النسب على الإصدارات الجديدة من الشهادات البلاتينية التي تتم بعد نهاية العمل في يوم ٢٤ ديسمبر من عام ٢٠٢٠ ميلاديا ويصرف العائد من هذه الشهادات شهريا، وأيضا تم وقف إصدار الشهادات البلاتينية ذات أجل ثلاث سنوات والتي كانت ذات عائد ربع سنوي كل ثلاث شهور وعند التجديد التلقائي لهذه الشهادات ذات العائد الربع سنوي فيتم تجديد قيمتها لتصبح ذات عائد شهري، وقررت أيضا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع يوم ٢٤ ديسمبر لعام ٢٠٢٠ ميلاديا أن يتم تثبيت سعر العائد القائم من الإيداع والإقراض ذات الليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح ٨. ٢٥% للإيداع و ٩. ٢٥% للإقراض و ٨. ٧٥ % للعملية الرئيسية بالبنك المركزي وتم أيضا تثبيت سعر الائتمان والخصم ليصبح ٨. ٧٥ %.