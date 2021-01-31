استمارة الدبلومات الفنية 2021.. خطوات التقديم للامتحانات بالتفاصيل

استمارة الدبلومات الفنية 2021، يبحث العديد من الطلاب عن الخطوات التي من خلالها يتمكنوا من التسجيل في الامتحانات، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق إلكتروني خاص لتسجيل طلاب الدبلومات الفنية في الاستمارة الإلكترونية للعام 2020 /2021 تمهيدًا للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2021.

أوضحت الوزارة، أن تسجيل الاستمارة يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب، ويمكنه الحصول عليه خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكترونى الموحد، والتنبيه على الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية، وضرورة أن يسجل كل طالب الاستمارة بنفسه، وكذلك يراجع بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، وتسليم الطالب الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء، ويطبع الاستوديو اسم الطالب رباعيًا على الشريط الأبيض أسفل إطار الصورة.



خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021

1- عملية التسجيل الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية هذا العام تجري باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب. 2- يجب أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة. 3- يراجع الطالب بياناته على قاعدة البيانات المركزية. 4- يقوم الطالب بتسليم صور شخصية على خلفية بيضاء. 5- في حال وجود أى أخطاء فى البيانات يتم التواصل مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل. 6- يمكن للطالب التقدم بشكوى من خلال البوابة الرسمية للشكاوى.

الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020 / 2021 بنظام التعليم عن بُعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

كما قرر المجلس تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الشهر لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، للحفاظ على صحة الطلاب ومواجهة ارتفاع أعداد فيروس كورونا، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

