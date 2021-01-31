ضم زوايا وهمية.. دوت الخليج ينشر تفاصيل إقالة وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول إقالة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والتي انفراد "دوت الخليج" بنشرها قبل قليل.

وقالت المصادر في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية المُقال تولى منصبه منذ فترة طويلة، وقام بضم العديد من العمالة المؤقتة دون الرجوع للوزارة.

وأضافت المصادر، أن مدير أوقاف الشرقية لم يكتفِ بذلك بل قام أيضا بضم العديد من الزوايا الوهمية بمدينة الصالحية، والتي لا تنطبق عليها شروط الترخيص التي تصدر من وزارة الأوقاف، دون مشاورة القطاع الديني، كما هو المعتاد، فضلا عن أمور مالية أخرى، وتباشر الآن إحدى الجهات السيادية التحقيق في الأمر.

وأِشارت المصادر، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلف الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل المديرية، بتسيير أعمال مدير المديرية، لحين تعيين مديرا لها، خلفا للشيخ زكريا الخطيب.

وأوضحت المصادر، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استدعى الشيخ زكريا الخطيب لديوان عام الوزارة للتحدث معه في المخالفات التي تم ضبطها في مديرية أوقاف الشرقية.

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إقالة الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية الشرقية من منصبه، بعد وجود مخالفات بالمديرية والإدارات التابعة لها.

وقالت مصادر بوزارة الأوقاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن قرار إقالة مدير مديرية الشرقية صدر أمس السبت، بعد اكتشاف وجود مخالفات متعددة بالمديرية والإدارات التابعة لها، ولم تكن هي المرة الأولى.

وأضافت المصادر، أن قطاع الديني بوزارة الأوقاف وإدارة التفتيش العام حذرا الشيخ زكريا الخطيب أكثر من مرة، بسبب وجود مخالفات كثيرة بالمديرية، إلا أنه لم ينتبه لذلك.

وأشارت المصادر، إلى أن مدير مديرية الشرقية المُقال تحدث مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ للتوسط لدى وزير الأوقاف للعدول عن قراره، والتقى أحدهم الوزير أمس السبت، إلا أن الدكتور محمد مختار جمعة رفض التراجع عن قراراه، بسبب حجم المخالفات ـ على حد قول المصدر ـ .

ونوهت المصادر، إلى أنه سيصدر وزير الأوقاف خلال ساعات قرارا بتكليف مدير جديد لمديرية الشرقية، خلفا للشيخ زكريا الخطيب.