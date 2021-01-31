نائب الغلابة لكامل الوزير: طرق بالبحيرة متهالكة لم تشهد تطوير من 20 عام

قال النائب احمد الشيشيني عضو مجلس النواب، الملقب بنائب الغلابة، إن هناك عدد كبير من الطرق فى مركزي كوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، وأنه لايوجد تحديث لها ومتهالكة منذ أكثر من 20 عام .

وأضاف النائب موجها حديثة لوزير النقل كامل الوزير، إنه لايوجد تحديث لطرق الربط بين محافظتي الغربية والبحيرة.

وتابع النائب الشيشيني، إن هناك العديد من الحوادث التي تزهق ارواح كثير من المواطنين، عبر طرق يطلق عليها طرق الموت لذا نرجوا ان يتم النظر اليها .