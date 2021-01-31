الإقرار الضريبي 2021... طريقة التسجيل والتفاصيل كاملة

مع نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي 2021 زاد اهتمام الكثيرون من المواطنين المصريين به، وزادت معدلات البحث عنه، لمعرفة تفاصيل تقديم الإقرار بشكل إلكتروني، بجانب العقوبة المنتظرة للمتهربين.

دوت الخليج ترصد أبرز المعلومات عن الإقرار الضريبي 2021

نبذة عن الإقرار الضريبي 2021

كان رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، صرح سابقًا، أنه اعتبارًا من أول يناير سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين وأصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات -وما في حكمها- بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير، بجانب إلزام الأفراد بتقديم إقراراتهم الضريبية بشكل إلكتروني، وذلك وفق لقرار وزير المالية رقم 296 لسنة 2020.

غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي 2021

ووفق لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في المواد "69، 70"، فإن هناك غرامة تطبق لمن لم يقدم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليونَي جنيه، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عن 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي بشكل إلكتروني

ويستطيع المواطن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، من خلال الدخول عبر رابط موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg

. يقوم الفرد بإنشاء حساب مستخدم جديد، بجانب ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، ثم إضافة وكلاء عن الممول.

. اختيار اللغة وإدخال البيانات المطلوبة منها، "الإسم الأول، وإسم العائلة، والبريد الإلكتروني"، ويجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة، وإسم المستخدم، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور.

. وبالنهاية قم بتفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.