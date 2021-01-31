حسين الشحات: متحمس لمواجهة لاعب بايرن ميونخ.. ولا نخشى أحد!

تحدث حسين الشحات لاعب الأهلي عن مواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أنه يتمنى الفوز على الفريق القطري ومواجهة بايرن ميونخ.

عاش حسين الشحات في كأس العالم للأندية الإمارات 2018 FIFA بطولة لا تنسَ، كيف لا وهو الذي وصل مع نادي العين الإماراتي إلى المباراة النهائية وواجه البطل ريال مدريد، وأقصى مع فريقه في نصف نهائي مجنون نادي ريفر بليت الأرجنتيني، في أجواء رائعة عاشتها الجماهير العربية من ملعب العين الإماراتي.

وقال الشحات في تصريحات عبر الموقع الرسمي للفيفا: "كأس العالم للأندية شيء رائع بالنسبة لي، حيث لعبت في السابق مع العين ووصلت إلى النهائي.

وأضاف: اللعب في المنافسة منذ المباراة الأولى وحتى المباراة النهائية كان شيئًا مميزًا حقًا وهو شيء لا يمكنني وصفه."

اقرأ ايضًا.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021

وواصل: "أفضل ذكرى بالنسبة لي كانت بلوغ النهائي واللعب ضد ريال مدريد، إنه شيء لا أستطيع نسيانه وأتمنى أن أفعل الشيء نفسه مع الأهلي هذا العام وآمل أن نتمكن من الفوز باللقب."

بطولة صعبة

بما أن الشحات سبق له المشاركة في البطولة في 2018، فهو يعي جيداً الصعوبة التي تنتظر الأهلي "كأبطال لأفريقيا.

حيث أردف نجم الأهلي: يحلم الجميع باللعب في مثل هذه المنافسة حيث يجتمع جميع الأبطال، كل الفرق قوية وكل اللاعبين يرغبون في لعب هذه المسابقة، لكن بدورنا لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين الذين لديهم روح واحدة والحب قوي بينهم ويريدون تحقيق شيء ما."

حلم مواجهة البايرن

ويطمح كل من يشارك في كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™ مواجهة نادي بايرن ميونيخ بطل أوروبا، وهو الحلم الذي يراود أيضاً حسين الشحات مؤكدًا: "تركيزنا كبير على المباراة الأولى ونأمل أن نفوز بها، وهوفريق قوي ولديه عدة نجوم ولكن متحمس لمقابلة مولر فأنا معجب به كثيرًا وأحب أسلوبه لعبه."

وأختتم: كنت آمل أن يتمكن المشجعون من حضور هذه البطولة بقوة لأن هذا كان يمكن أن يمنحنا دافعًا كبيرًا. مشجعو الأهلي ليسوا فقط في مصر ولكنهم في كل مكان في العالم العربي.

وكان الملعب سيمتلئ بجماهير الأهلي لو أتيحت لهم الفرصة. آمل أن يتمكنوا دائمًا من دعمنا وتحفيزنا كما جرت عليه العادة".