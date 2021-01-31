بفيديو جديد.. لطيفة تستعيد ذكرياتها مع محمد الصغير

استعادت الفنانة لطيفة التونسية، ذكرياتها مع مصفف شعر النجوم العالمي محمد الصغير، الذي توفته المنية يوم الجمعة الماضية الموافق 29 يناير 2021، مؤكدة أنه من الشخصيات التي تركت أثر في حياتها وحياة كل من تعامل معه.

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ونشرت لطيفة مقطع فيديو عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه بصحبه الراحل محمد الصغير وهما بأحد الحفلات يدندنون الأغاني، وملامح الفرحة والسعادة تملئ وجوههم.

وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة:"محمد يا أغلى الناس و يا أطيب الناس .. أنت من الناس اللي علموا في حياتي في حياتنا كلنا..عمرنا ما هننساك ولازلنا مش مصدقين رحيلك عننا .. كنا بنفرح ونغني و نرقص، وكنت دايما مصدر الفرحة اللي بتجمعنا .. الله يرحمك".

وكانت الفنانة التونسية نعت الراحل فور رحيله بكلمات مليئة بالحزن ومشاعر الفقدان، معبرة عن صدمتها لفراقه، مؤكدة انه كان مصدر للبهجة وسند لكل أصدقائه وقالت وقتها:"راحت الضحكة، راح السند، راح القلب الطيب، أنا مصدومة لغيابك يا محمد".

لطيفة التونسية عن رحيل محمد الصغير: راح عشرة العمر

وتابعت:"قدر الله وماشاء فعل راح اللي كان سند لكل احبابه، و صحابه راح عشرة العمر، الجدع الطيب، الله يرحمك يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أعزي نفسي و أعزي كل الأهل والاصحاب في اغلى واحد كان عندنا في حياتنا محمد الصغير".

يوم الجمعة 29 يناير 2021.. وداع 4 من مشاهير الوسط الفني المصري

يذكر أن الراحل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما الفنان احمد السقا، توفته المنية يوم الجمعة الماضية متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

وشهد يوم الجمعة الماضية وفاة 4 من مشاهير الوسط الفني بجانب محمد الصغير، حيث توفى كلا من الفنان محمود عبد الغفار، والفنان أشرف صالح، والفنان والمخرج المسرحي فهمي الخولي، بجانب الفنان السعودي عبدالله الصريخ.