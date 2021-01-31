الفيفا يكرم النادي الأهلي بعد تحقيقه لرقم تاريخي (صور)

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق الدحيل القطري في دور ربع النهائي من مونديال الأندية، وذلك في مباراة تقام يوم الخميس المقبل على ملعب استاد المدينة التعليمية.

وتسلم الشهادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك قبل أيام قليلة من إنطلاق كأس العالم للأندية، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسافر النادي الأهلي ببعثة مكونة من المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.

وخرج والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي من البعثة بعدما أثبتت المسحة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

من زاوية أخرى سافر بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي إلى قطر بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير

خط الوسط: عمرو السولية واليود يانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وحسين الشحات وأفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: والتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وجونيور أجايي وصلاح محسن.

وتعد هذه المشاركة السادسة للمارد الأحمر في كأس العالم للأندية حيث شارك الأهلي من قبل في خمس مرات بأعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

هذه المشاركة تعد تكليلا لمجهود الأهلي بعد حصوله على أميرته السمراء التاسعة من فم الأسد الزملكاوي، في النهائي الأفريقي الشهير، بعدما فاز المارد الاحمر بنتيجة 2-1، وبهدف مجدي أفشة الشهير بـ "القاضية ممكن".