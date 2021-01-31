مفارقة غريبة.. ثنائي مصري في نهائي كأس العالم لليد

يلتقي منتخب الدنمارك لكرة اليد نظيرة السويدي في نهائي كأس العالم لليد 2021 علي ملاعب مصر المستضيفة للبطولة.

تقام أحداث المباراة بين الدنمارك والسويد علي صالة استاد القاهرة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم في ختام كأس العالم لليد 2021.

أثناء مباراة مصر والدنمارك الماضيه والتي أنتهت أحداثها بفوز منتخب الدنمارك علي فراعنة اليد بركلات الترجيح، ظهت فرحة شخص يحمل ملامح مصرية فمن يكون ؟

يجيب عن هذا السؤال جاكوبسن المدير الفني للمنتخب الدنماركي " أن هذا الشخص هو أحد مساعدين الفريق الأثنين أحمد وطه، التي يعمل كل منهم كدليل ومرافق للمنتخب الدنماركي.

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وعلق جاكوبسن علي أداء كلاهما: لقد كان الثنائي مميز ولطيف للغاية، يشعروننا أنهم معنا، ويجعلونا نشعر بالراحة داخل مصر".

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم فرحة المصريان الموجدان مع المنتخب الدنماركي علي مدار 24 ساعة طوال اليوم، لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمرافقيين منتخب السويد.

ويرافق منتخب السويد مساعديين للفريق أستطاعا أن يطفو روح من الفكاهة والفرح علي اجواء معسكر الفريق.

الأول يدعي "هشام" وهو سائق حافلة الفريق، والذي يرافق المنتخب السويدي في كل المباريات والأحداث في الفترة الأخيرة، وقد أستطاع أن يكسب حب المنتخب السويدي حتى أن الصحفيين المختصيين بتغطية الفريق قد نشر عبر تويتر" أسعد وأضل سائق حافلة".

وكتبت عنه صحيفة aftonbladet الاسبانية" أنه السائق العجوز المبتسم، يحرص علي التقاط الصور السليفي مع الفريق ويضفي حالة من البهجة بين صفوف المنتخب".

المصري الثاني هو "عمر" المرشد السياحي للفريق، حيث يعد حلقة الوصل والتفاهم بين المنتخب السويدي والاجواء المحيطة بالفريق، كونه يتحدث عدة لغات، وهو صديق شخصي لاحد لاعبي المنتخب السويدي.

وقد كتبت الصحف السويدية عن " عمر" في إشادة لدور عمر الكبير في تسهيل مهمة الفريق:" أنه المرشد المصري الصارم الذي يجيد عمله.

فعلي الرغم من خروج مصر بالدور ثمن النهائي علي يد الدنمارك، الإ أن الفرحة تنتظر كل من مرافقي منتخب الدنمارك، وكذلك مرافقي منتخب السويد أيأن كان المنتصر من الفريقيين.

والفرحة الأكبر هي للتنظيم الرائع للبطولة، والذي أشادت الصحف المحلية والعالمية بالدور الكبير لمصر، في تنظيم بطولة رائعة علي الملاعب المصرية .



