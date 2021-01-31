لمواجهة التحرش.. مقترح برلماني بتركيب كاميرات في وسائل النقل بتقنية التعرف على الوجوه

توجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى وزير النقل كامل الوزير، خلال حضوره الجلسة العامة اليوم، مفاده: تركيب كاميرات في وسائل النقل، للتعرف على وجوه المتحرشين.

وأضافت النائبة: أقترح لمواجهة حوادث التحرش فى وسائل النقل العامة، تركيب كاميرات فى وسائل النقل مع تقنية التعرف على الوجوه وربطها مع الرقم القومى الخاص بالشخص المتحرش.

واختتمت: أمان فتياتنا وسيداتنا وأطفالنا أهم من خصوصياتنا في وسائل النقل.