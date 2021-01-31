توجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى وزير النقل كامل الوزير، خلال حضوره الجلسة العامة اليوم، مفاده: تركيب كاميرات في وسائل النقل، للتعرف على وجوه المتحرشين.
وأضافت النائبة: أقترح لمواجهة حوادث التحرش فى وسائل النقل العامة، تركيب كاميرات فى وسائل النقل مع تقنية التعرف على الوجوه وربطها مع الرقم القومى الخاص بالشخص المتحرش.
واختتمت: أمان فتياتنا وسيداتنا وأطفالنا أهم من خصوصياتنا في وسائل النقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمواجهة التحرش.. مقترح برلماني بتركيب كاميرات في وسائل النقل بتقنية التعرف على الوجوه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.