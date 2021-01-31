تشيلسي يحقق فوزه الأول في عهد توخيل .. طالع الأهداف

انتهت منذ قليل مباراة جمعت بين فريق تشيلسي وفريق بيرنلي والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح تشيلسي واحرز الأهداف كل من لاعب الفريق سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 40 واللاعب ماركوس ألونسو ميندوزاً 84 ،ويسعي فريق تشيلسي العودة لمكانتيه في ترتيب الدوري ودخول المربع الذهبي وإسعاد جماهيرة التي تتوقع منه تقدم منه هذا الموسم وتحقيق نتائج إيجابية وتحسين اداء الفريق.

ويحتل فريق تشيلسي المركز السابع برصيد 33 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها ،بينما يحتل فريق بيرنلي المركز الـ 16 برصيد 22 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

تشكيل تشيلسي اليوم

وخاض تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

إدوارد ميندي، سيزار أزبيليكويتا ، تياجو سيلفا ، كورت زوما ؛ ريس جيمس ، نجولو كانتي ، ماتيو كوفاسيتش ، بن تشيلويل ،كالوم هدسون أودوي ، تيمو فيرنر.

وعلى الجانب الآخر خاض بيرنلي المباراة بالتشكيل الآتي:

نيك بوب ، ماثيو لوتون ، جيمس تاركوسكي ، بن مي ، إريك بيترس ، روبي برادي ، آشلي ويستوود ، جوش براونهيل ، دوايت مكنيل ،جاي رودريجيز ، كريس وود.

والجدير بالذكر أن يستعد فريق تشيلسي لمباراته المقبلة امام فريق توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي يوم الخميس 4/2 والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً،بينما مباراة فريق بيرنلي القادمة امام فريق مان سيتي والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويتصدر محمد صلاح قائمة الأكثر إحرازاً للأهداف برصيد 13 هدفاً بينما يأتي بعده في المركز الثاني هاري كين مهاجم توتنهام 12، وفي المركز الثالث دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون11 .

بينما تقام مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي التي تجمع بين فريق ليفربول اليوم مباراته أمام فريق وست هام ومن المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الجولة ال21 .

ويسعي مدرب الفريق كلوب فوز فريقة اليوم و حصد ليفربول الثلاث نقاط ،بعد انتصاره الأخير الذي شكل دافع قوي للفريق .

ويأمل اللاعب الدولي محمد صلاح تحقيق الفوز و إحراز الأهداف اليوم، بعد إنتصارة الأخير أمام فريق توتنهام بنتيجة 3/1.

ويحتل فريق ليفربول المركزالرابع برصيد 37 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق،بينما يحتل فريق وست هام المركز الخامس في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيدة 35نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق،وكانت اخر مواجهات فريق وست هام أمام فريق كريستالا بالاس والتي انتهت بنتيجة 3/2 لصالح وست هام .

