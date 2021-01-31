وجهت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، سؤالاً لوزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن الطريق أسوان الصحراوي، قائلة : لماذا لم يتم تنفيد إصلاح وهيكله وازدوجيه الطريق الصحراوي/ أسوان ادفو الغربي بطول 120 ك م؟ مشيرة إلي أنه يُلقب بـ "طريق الموت". ‏وتساءلت "عبدالنبي" لماذا لم يتم استكمال الطريق الشرقي القاهره - الأقصر والذى ينتهى بمدينه الاقصر والذي يتطلب امتداده إلى مدنيه اسوان. ‏وطالبت النائبة بتوسيع الطريق ادفو - القاهره من مدنيه ادفو إلى مدنيه السباعيه، وذلك لضيق الطريق وعدم استعاب حركه المرور عليه نظره لوجود مصنع السكر ومرور جرارات محمله بقصب السكر وقد يبلغ طوله 40ك م. لمواجهة التحرش.. مقترح برلماني بتركيب كاميرات في وسائل النقل بتقنية التعرف على الوجوه ‏وطالبت عضو مجلس النواب، الاهتمام بجودة الخدمات داخل القطارات والعنايه بأدميتها والإهتمام أيضا بالمرافق الموجودة داخلها وأيضا تحديث الجرارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية تطالب "النقل" بالاهتمام بجودة الخدمات داخل القطارات والعنايه بأدميتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.