برلمانى مشيدا بإنجازات قطاع النقل: شرايين حياة لكل المصريين

جدة - نرمين السيد - أكد محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجميع يدرك حجم ما تم من إنجازات بقطاع النقل فى مصر من تطوير السكة الحديد، والقطار الكهربائى، والمونوريل، وشبكة الطرق العالمية، والكبارى والمحاور التى سيكون لها دور كبير فى ربط المحافظات بعضها البعض، معلقًا: "جهود تنموية وشرايين حياة لكل المصريين".





وأشار سلطان، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأحد، إلى الدور الكبير للحكومة المصرية وإصرارها على أن يتم تنفيذ الخط الرابع للمترو، المار بشارع الهرم بشركات وخبرات مصرية، وبالتالى دعم الصناعة المحلية والاستفادة بالخبرات الأجنبية بدعم المنتج والصناعة المصرية وتوفير فرص العمل للشباب المصرى. وتطرق عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى شكاوى ذوى الاحتياجات الخاصة ومعاناتهم فى وسائل النقل وحاجتهم لبيئة مناسبة ومتطورة تكنولوجيًا تسهل عليهم الاستفادة من وسائل النقل والمواصلات، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين لجنة النقل بقيادة النائب علاء عابد ووزارة النقل، سيحقق العديد من النتائج التى تصب فى صالح الدولة المصرية والمواطن. وتابع: "نحن أمام توطين حقيقى فى مصر لصناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، خصوصًا وأن حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق يُتيح لنا ذلك".

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