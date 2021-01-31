وأضافت عبدالحليم، فى تصريح لها، اليوم الأحد، أن هناك من يقدمون أنفسهم للمرضى تحت مسمى " دكتور أمراض تخاطب"، وأغلبهم حاصلين على ماجستير أو دكتوراه فى أفرع علمية أخرى مثل الآداب وعلم نفس والخدمة الاجتماعية والتربية أو ما شابه من كليات غير طبية، بالرغم من أن تخصص أمراض التخاطب هو تخصص طبى إكلينيكى يشمل تشخيص وعلاج أمراض "الصوت، اللغة، الكلام، البلع، صعوبات التعلم"، ويتم من خلاله تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب أمراض التخاطب.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن تعريفات محددة حول طبيب أمراض التخاطب ومراكز التأهيل، ومزاولى المهنة، مضيفة: "نتيجة العشوائية فى الحصول على شهادات التأهيل التخاطبى ظهرت كثير من حالات النصب فى هذا المجال وانتشار العيادات والمراكز غير المرخصة".
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التصدى لمثل هذه التعديات على المسمى الوظيفى، تجنبا لما يتعرض له المريض من تضليل واستغلال للتأهيل والعلاج مما ينتج عنه الإساءة للمهنة، وهو ما يتطلب وجود قانون منظم لتخصص طب أمراض التخاطب حتى تستقيم الأمور وحفاظًا على حقوق المريض والأطباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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