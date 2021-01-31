تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان

جدة - نرمين السيد - قدمت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، مشروع قانون حول تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبى، موضحة أنه فى الآونة الأخيرة انتشرت مراكز مفتوحة تحت مسمى مراكز تخاطب، كل القائمين عليها ليسوا أطباء، وأيضًا استعانت بعض المراكز الطبية ببعض معالجى اللغة وكلام من غير الأطباء، لتأهيل الحالات فى عيادتهم دون إشراف طبيب أمراض تخاطب.





وأضافت عبدالحليم، فى تصريح لها، اليوم الأحد، أن هناك من يقدمون أنفسهم للمرضى تحت مسمى " دكتور أمراض تخاطب"، وأغلبهم حاصلين على ماجستير أو دكتوراه فى أفرع علمية أخرى مثل الآداب وعلم نفس والخدمة الاجتماعية والتربية أو ما شابه من كليات غير طبية، بالرغم من أن تخصص أمراض التخاطب هو تخصص طبى إكلينيكى يشمل تشخيص وعلاج أمراض "الصوت، اللغة، الكلام، البلع، صعوبات التعلم"، ويتم من خلاله تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب أمراض التخاطب.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن تعريفات محددة حول طبيب أمراض التخاطب ومراكز التأهيل، ومزاولى المهنة، مضيفة: "نتيجة العشوائية فى الحصول على شهادات التأهيل التخاطبى ظهرت كثير من حالات النصب فى هذا المجال وانتشار العيادات والمراكز غير المرخصة".

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التصدى لمثل هذه التعديات على المسمى الوظيفى، تجنبا لما يتعرض له المريض من تضليل واستغلال للتأهيل والعلاج مما ينتج عنه الإساءة للمهنة، وهو ما يتطلب وجود قانون منظم لتخصص طب أمراض التخاطب حتى تستقيم الأمور وحفاظًا على حقوق المريض والأطباء.