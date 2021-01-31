جدة - نرمين السيد - وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، إن الشهادة الجديدة سيكون لها أثراً كبيرا فى رفع التصنيف البيئى العالمى لميناء الإسكندرية، وخطوة هامة فى التحول إلى ميناء أخضر.
وأوضح شاهين، أن الهيئة نجحت أيضا فى رفع تصنيفها العالمى فى المواصفات القياسية للسلامة والصحة المهنية وذلك بحصولها على شهادة ISO 45001:2018 وISO 15001:2015.
ولفت إلى أن الحصول على تلك الشهادات من قبل اللجنة الدولية المانحة تم بعد الخضوع للعديد من الاختبارات، لتقييم أداء العاملين بالهيئة خلال حدوث المخاطر على اختلاف أشكالها والحد من وجودها والتعامل بشكل احترافى.
وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن تلك الشهادات تتيح للهيئة مواكبة التطورات الدولية فى النقل البحرى ومضاهاة الموانئ الأوروبية والعالمية فى مجالات الجودة المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة.. ميناء الإسكندرية يحصل على شهادة الإيزو فى الإدارة البيئية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.