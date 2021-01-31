لأول مرة.. ميناء الإسكندرية يحصل على شهادة الإيزو فى الإدارة البيئية

جدة - نرمين السيد - وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، إن الشهادة الجديدة سيكون لها أثراً كبيرا فى رفع التصنيف البيئى العالمى لميناء الإسكندرية، وخطوة هامة فى التحول إلى ميناء أخضر.

وأوضح شاهين، أن الهيئة نجحت أيضا فى رفع تصنيفها العالمى فى المواصفات القياسية للسلامة والصحة المهنية وذلك بحصولها على شهادة ISO 45001:2018 وISO 15001:2015.

ولفت إلى أن الحصول على تلك الشهادات من قبل اللجنة الدولية المانحة تم بعد الخضوع للعديد من الاختبارات، لتقييم أداء العاملين بالهيئة خلال حدوث المخاطر على اختلاف أشكالها والحد من وجودها والتعامل بشكل احترافى.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن تلك الشهادات تتيح للهيئة مواكبة التطورات الدولية فى النقل البحرى ومضاهاة الموانئ الأوروبية والعالمية فى مجالات الجودة المختلفة.