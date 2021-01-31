جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON-dmc -الحياة -cbc)، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية.





وجاءت العظة من خلال الإصحاح التاسع من إنجيل يوحنا الذى يورد لقاء السيد المسيح بالمولود أعمى، الذى فتح عينيه وأبصر وهى المعجزة التى تضعها فى إنجيل قداس الأحد الرابع من شهر طوبة الذى يوافق اليوم. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها فى شهر مارس الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عظة الأحد تتناول معجزة المولود أعمى اليوم على قناة أون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.