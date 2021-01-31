النشرة المرورية : 4 تحويلات مرورية بالقاهرة وسيولة بروض الفرج وأحمد عرابى

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية مساء اليوم الأحد، تشهد معدلات سير تتراوح بين 60 إلى 65%، مشيرا إلى وجود عدد من التحويلات المرورية على قطاع الطرق الدائرية.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمحور أبو قير، ووجود سيولة بمحاور وطرق الوجهين البحرى والقبلى.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وعن التحويلات المرورية بالقاهرة الكبرى، أوضح صابر أن القادم من الطريق الزراعى أعلى الدائرى ومتجه للمريوطية فإنه يتخذ إجبارى منزل 26 يوليو ثم يعود مرة أخرى على الدائرى، منبها أيضا على القادم من مدينة 6 أكتوبر عن طريق محور 26 يوليو عدم صعود الدائرى عند الوصلة المحصورة عند القوس الغربى، ويفضل استخدام ميدان لبنان.

وتابع صابر أن القادم من ميدان لبنان وأعلى كوبرى 15 مايو ومتجه لمحور 26 يوليو، فإنه يكمل المحور، موضحا أن الاتجاه إلى اليمن إلى الطريق الزراعى مغلق الآن، ناصحا باستكمال السير فى محور 26 يوليو ثم الاتجاه إلى الطريق الدائرى، ناصحا كذلك باستخدام محور روض الفرج ومحور أحمد عرابى، الذى يكون أفضل من محور صفط.

وتابع صابر، أن محافظة الجيزة، تشهد انتشار للخدمات المرورية، تماشيا مع التحويلات المرورية التى تتم الآن، وذلك تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات بمحاور الجيزة؛ لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونصح صابر فى محافظة القاهرة، بتجنب استخدام كوبرى أكتوبر و 15 مايو، بسبب تأثير التحويلات أعلى 26 يوليو، ناصحا باستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بشارع صلاح سالم اليوم، مرضية تماما، عدا بعض الأحجام فى محور الفردوس؛ نتيجة وجود أعمال توسعة وتطوير، ويفضل سلوك محور النصر، مشيرا إلى وجود سيولة مرورية بالأوتوستراد والكورنيش عدا المنطقة المحصورة عند كوبرى أبو غزالة، ووجود تحويلة مرورية بالدخول إلى جانب نادى الفروسية والخروج لشارع عمر بن الخطاب والعودة مرة أخرى لمحور الأوتوستراد واستكمال شارع عباس العقاد.