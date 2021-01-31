صحة الغربية: نقل مواطن يعانى من سمنة مفرطة إلى معهد ناصر لبدء العلاج

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم اليوم نقل المواطن عادل عزب، الذى يعانى من السمنة المفرطة 370 كيلو جراما، إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة تحت رعاية الأطقم الطبية، لبدء العلاج.





وأضاف حميدة، فى بيان اليوم،إن المحافظ طارق رحمى وجه مديرية الصحة بعلاج المواطن عادل عزب على نفقة الدولة، وذلك فى استجابة سريعة لاستغاثته. وأشار إلى أنه تم تكليف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المركز الطبى، بمتابعة الحالة بالمعهد، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية، وتشخيص الحالة مع الدكتور محمود سعيد رئيس المعهد.

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