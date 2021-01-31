الرئيس السيسي يستقبل موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية الرئيس تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الأفريقية، وذلك فى ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية السنوية المقبلة.