إصابة الأمين العام لنقابة الأطباء بفيروس كورونا

أعلنت النقابة العامة للأطباء، إصابة الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام للنقابة بفيروس كورونا، ونقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وقالت النقابة في بيان اليوم، إن عبد الحي أصيب بفيروس كورونا منذ 12 يومًا، وخضع للعزل المنزلي، قبل أن يقرر الطبيب المعالج نقله إلى المستشفى لاستكمال بروتوكول العلاج الخاص به. ونعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور إميل نظمي بشاره فرج اخصائي باطنة بالتأمين الصحي بكفر الشيخ والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

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