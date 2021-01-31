بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. 140 مليون جنيه لتطوير سيدي عبد الرحمن وتوفير لقاح كورونا

وقع صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر ملحقا لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين في سبتمبر الماضي، لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة لقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، ورفع مؤشر جودة الحياة لسكان القرية، وبروتوكول تعاون لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر احتياجًا، بإجالى مساهمة تبلغ 140 مليون جنيه.

وتساهم شركة إعمار مصر وفقا للبروتوكول الأخير بمبلغ 30 مليون جنيه ضمن مبادرة "نتشارك من أجل الإنسانية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وحضر توقيع ملحق البروتوكول اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، ومحمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية. ويأتي توقيع ملحق البرتوكول في ضوء رغبة الطرفين في زيادة عدد المشروعات المنفذة وأعمال تنمية ورفع كفاءة قرية سيدي عبد الرحمن، وكذلك تقديم خدمات إضافية للمقيمين بالقرية بما يحقق التنمية المستدامة ويعود عليهم بالنفع، ويحسن مؤشرات جودة الحياة بالقرية، وذلك بتكلفة مالية قدرها 60 مليون جنيه إضافية لقيمة البرتوكول الموقع في سبتمبر الماضي لتصبح التكلفة الإجمالية لمشروعات التنمية المستدامة بالقرية 110 ملايين جنيه توفرها شركة إعمار مصر. وأعرب تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إعمار مصر، لاسيما أنها تؤتي ثمارها بتقديم أفضل خدمة للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا. وأشار إلى أن برتوكول التعاون الموقع مع إعمار مصر في سبتمبر الماضي كان يتضمن التطوير الإنشائي للوحدة الصحية بالقرية، وتطوير وتجهيز مدرسة "معاذ بن جبل" الابتدائية، وتصميم وتنفيذ شبكة تجميع وصرف لمياه الأمطار بالقرية، مؤكدا أنه بتوقيع ملحق البرتوكول، اليوم، سيتم إضافة عدد من المشروعات التي تكفل تحسين شتى مناحي الحياة داخل قرية سيدي عبد الرحمن، من جانبه قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية ، إن إعمار مصر تحرص على التعاون الدائم والشراكة مع الحكومة المصرية وصندوق تحيا مصر لتنفيذ المشروعات التنموية والتي تحقق قيمة مضافة في حياة الناس. وأضاف أنه من خلال ملحق البروتوكول الموقع سيتم تصميم وتنفيذ وتجهيز مدرسة ابتدائية جديدة بسعة 33 فصلًا، وتطوير وتجهيز مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية سعة 9 فصول، واستحداث مبنى تعليم ثانوي بالمدرسة ذاتها سعة14 فصلًا، ورفع الكفاءة المعمارية وتوفير التجهيزات والفرش الإداري لمكتبة الشباب والطفل؛ فنحن في إعمار مصر نؤمن بأهمية وجود مرافق وخدمات تضمن حياة كريمة للناس وأيضا التعليم ودوره في تغيير حياة الشعوب لمستقبل أفضل. وأشار العبار إلى أن أزمة كورونا التي طالت الجميع تتطلب التكاتف حتى نعبرها ونحافظ على صحة ومستقبل الشعوب؛ لذلك كان من الضروري الاستجابة لمبادرة "من أجل الإنسانية" والمشاركة في توفير لقاح فيروس كورونا لمليون شخص من الأسر الأولي بالرعاية. ويتضمن ملحق البرتوكول الموقع بين صندوق تحيا مصر إنشاء "مجمع خدمات صندوق تحيا مصر" ويشمل مركزا للخدمات الحكومية (مكتب البريد المصري، مكاتب الوحدة المحلية، فرع بنك ناصر الاجتماعي، مكتب تأمينات اجتماعية – فرع للشهر العقاري، مكتب تموين، وحدة سجل مدني) كما يتضمن مجمع الخدمات مركزا لخدمة المجتمع ويوفر: تنمية مهارات الطفل، أنشطة الأطفال ذوي الهمم، مركز تخاطب، مركز علاج طبيعي، مركز خدمات المرأة، مركز دعم نفسي وتصالح أسري، حضانة دامجة، قاعة محو أمية، مركز تدريب وتأهيل يتضمن قاعات تدريب حرف البناء، مدرسة سياحة وفنادق. ويضم مجمع الخدمات مدينة رياضية تشمل: 2 ملعب كرة قدم، ملعب ثلاثي، حلبة ألعاب فردية، منطقة ألعاب زوجية، حمام سباحة، غرف تبديل ملابس، حمامات، مبنى إداري، ومن المقرر إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين على مجمع الخدمات.

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