نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعاين موقع حريق مخزن للأحذية بعقار بكرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لجهود قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب بالساعات الاولى، من صباح اليوم بمخزن للأحذية والجلود كائن أسفل عقار متواجد بجوار سلم حى الهرم بالطريق الدائرى نطاق مركز كرداسة .

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بسرعة اخلاء العقارات المجاورة للعقار حرصاً على سلامه المواطنين ولحين التأكد من عدم تأثير الحريق على السلامة الانشائية للعقارات .

كما كلف المحافظ بالتواجد الدائم على مدار اليوم من الاجهزة المعنية لحين الانتهاء من اعمال الاطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة وكذا تأمين حركة السير على الطريق الدائرى .

وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الاطفاء والتى تبذل أقصى مجهوداتها حتى الان للسيطرة على الحريق الناتج عن تواجد كميه كبيرة من مخزون الأحذية ببدروم العمارة الامر الذى يعيق اعمال الاطفاء والتبريد أمام الأجهزة المعنية .



