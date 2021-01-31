نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمواجهة التحرش.. نائبه تناشد الحكومة بتركيب كاميرات في وسائل النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترحت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تركيب كاميرات لمواجهة التحرش بوسائل النقل بحيث تكون الكاميرات ذات تقنية يمكنها التعرف على الوجوه.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

من جانبها طالبت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب، وزير النقل المهندس كامل الوزير، بمشروع قومي للنقل الذكي سواء الخاص أو الجماعي، يكون تحت إشراف الحكومة ومسئوليتها، لاسيما وأن الوسائل القائمة مملوكة لشركات أصولها أجنبية وهناك العديد من المشاكل الحالية فيها.

وقالت النائبة، في كلمتها إن هذه الوسائل الأكثر استخداما بين قطاعات الشباب،قائلة: كثير من شباب جيلي أصبح اعتمادهم الأساسي في التنقل علي وسائل النقل الذكي، السيارات الان أصبحت تطلب من تطبيق عبر" الموبايل".

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

