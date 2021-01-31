نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية تطالب "النقل" الاهتمام بجودة الخدمات داخل القطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، سؤالًا لوزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن الطريق أسوان الصحراوي، قائلة: لماذا لم يتم تنفيد إصلاح وهيكله وازدوجيه الطريق الصحراوي أسوان ادفو الغربي بطول 120 ك م؟ مشيرة إلي أنه يُلقب بـ "طريق الموت".

‏وتساءلت "عبدالنبي" لماذا لم يتم استكمال الطريق الشرقي القاهره - الأقصر والذى ينتهى بمدينه الاقصر والذي يتطلب امتداده إلى مدنيه اسوان.

‏وطالبت النائبة بتوسيع الطريق ادفو - القاهره من مدنيه ادفو إلى مدنيه السباعيه، وذلك لضيق الطريق وعدم استعاب حركه المرور عليه نظره لوجود مصنع السكر ومرور جرارات محمله بقصب السكر وقد يبلغ طوله 40ك م.

‏وطالبت عضو مجلس النواب، الاهتمام بجودة الخدمات داخل القطارات والعنايه بأدميتها والإهتمام أيضا بالمرافق الموجودة داخلها وأيضا تحديث الجرارات.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، اليوم الأحد، الإستماع إلي بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة من 2018- 2020.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.