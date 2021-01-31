نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير البترول من البرلمان: الوزارة تمكنت من تحقيق نجاح مبهر داخل القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بخالص التهاني إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، لنيله ثقه النواب في رئاسة المجلس النيابي، وكذلك وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العنين، مهنأ أيضا أعضاء مجلس النواب.

وأكد طارق الملا، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق قصص نجاح مبهرة داخل القطاع، لاسيما بعدما تغلبت من المعوقات التي واجهتها، بما ساهم في قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الملا، أن رؤية القطاع تتلخص في السعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث، متابعا: الوزارة تعمل علي تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتي عام 2025 تستهدف الوصول إلي توليفة الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة من الموارد المتاحة باعلى عائد وأقل تكلفة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور المهندس طارق الملا وزير البترول، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

