الشيخ رمضان عبد المعز يتصدر "جوجل" لهذا السبب

الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك خرج ليشدد على الإبتعاد عن الفحشاء والمنكر التي انتشرت بصورة كبيرة مؤخرًا، لافتًا إلى أن هناك بعض الإناس التي تلتزم بشكل تام في أداء الصلوات الخمسة لتخرج من المسجد وتقوم بفعل غريب أو مشاركة لشيء لا يجوز مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الشيخ رمضان عبد المعز

تساءل الشيخ رمضان عبد المعز، قائلاً: "تصلي وتشتم أين الصلاة؟"، مضيفاً خلال لقائه على "دي ام سي": "كيف تصلي وتؤذي الناس وتقول سبحان ربي الأعلى وتتعالى على الناس، لافتاً إلى أن حال عدم الراحة نلجأ إلى الصلاة مصدر الراحة".

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، عن أفضل دعوة يدعو بها المسلم لأخيه المسلم، وهي "ربنا يرضى عنك"، موضحًا أن الله إذا رضى على عبد يسر له أمر دنياه وأمر أخراه، فالله تعالى يقول "لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ".

وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز أن الصحابة بايعوا النبي في بيعة الرضوان، وسميت بذلك لكثرة الرضا فيها لأن الله رضى عنهم في هذه البيعة، وكان وقت هذه البيعة وقت حزن للصحابة بسبب منعهم من دخول مكة.

ولفت الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أننا علينا أن نحسن الظن بالله، فإن العطايا على متن البلايا، والعسر يأتي معه على الأقل يسرين، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، مؤكداً أن لابد من وقوع الكرب حتى نرزق بالفرج.