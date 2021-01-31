رسائل حاسمة من هيئة مكتب حقوق الإنسان: ترحيب بالتواصل مع الغرب.. وتأكيد على تنفيذ الأدوات الرقابية والتشريعية "فيديو"

هيئة مكتب حقوق الإنسان بندوة دوت الخليج

وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب طارق رضوان، والوكيلين، أيمن أبو العلا، ومحمد عبدالعزيز، خلال ندوة دوت الخليج، عدة رسائل مهمة، تُنبأ عن ثقل وقدرة بالغة فى الوصف والطرح، حيث تم الطرق إلى ملفات حقوق الإنسان، ومواجهة التحديات المقبلة، ونرصد فى التقرير أبرز تلك الرسائة الموجهة إلى الشعب المصرى.

النائب طارق رضوان قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب:" الشعب المصرى هو مصدر السلطات وهو من وضعنا فى تلك المناصب، فمن الضرورى أن نتوجه إليه بكل التحية والتقدير، كما نؤكد أن من حقه الحصول على الخدمات العامة، وأن يكون آمنًا على نفسه له كل الحقوق وعليه واجبات. وتابع عضو مجلس النواب، طارق رضوان، حديثه قائلًا:" نأمل أن نكون حلقة وصل بين الشعب ومؤسسات الدولة، لأن هذا ما يكفله الدستور والقانون، وسنسعى إلى بذل المزيد من الجهود فى الداخل والخارج، لتوصيل تلك الرسائل. واستكمل النائب طارق رضوان:" أعلم جيدًا حجم التحديات التى تواجهنا، والجبهات المناهضة لمصر، وسنعمل على إيصال رؤية مصر، فنحن ننتمى إلى دولة قوية ومحورية، ونملك تاريخ طويل وممتد فى رد الحقوق، فالسيدات فى مصر تتبوأ مناصب تنفيذية وتشريعية منذ زمن بعيد، وسنعمل على توضيح صورة مصر، بالشكل اللائق لعرض الحقيقة بشأن كل الملفات، وليس فقط ملف حقوق الإنسان.

النائب أيمن أبو العلا من جانبه وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر فى بداية حديثه إلى فريق تحرير موقع دوت الخليج، كما أكد أن اللجنة لن يقتصر دورها على تقديم ردود الفعل فقط، بل ستعمل على رصد أى شكوى مقدمة، فهذا حق من الحقوق الشاملة التى يكفلها الدستور للمواطن، والتى لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية فقط. وتابع عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا:" على المؤسسات والمنظمات البحثية المعنية بحقوق الإنسان تقديم معلومات موثقة وبالأسماء، ونعد الجميع بالشفافية وسنرد على كل الشكاوى.

النائب محمد عبدالعزيز فى سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، أن للشعب المصرى الحق فى حياة كريمة آمنة، يتوافر بها كل الحقوق". وأشار عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، إلى أن الدولة المصرية هى أول من تحدثت عن الحقوق والعدالة وسعت إلى تنفيذها". وتابع النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، مصر جاءت أولًا ثم جاء التاريخ، فنحن لسنا فى حاجة إلى أن يعلمنا أحد الحقوق والقواعد والقانون". وأكد عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، على أن البرلمان المصرى سيتصدى بكل قوة ويقول الحقائق كما هى، كما أشار إلى أى دولة فى العالم مهما تقدمت سيكون عندها ملاحظات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسائل حاسمة من هيئة مكتب حقوق الإنسان: ترحيب بالتواصل مع الغرب.. وتأكيد على تنفيذ الأدوات الرقابية والتشريعية "فيديو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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