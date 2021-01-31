كامل الوزير: لن نخرج أحد من بيته في توسيعات الطريق الدائري قبل تعوضيه نقدا أو شقة بديلة

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تعوضيات الأهالي بسبب التوسعات التي يشهدها الطريق الدائري، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

جاء ذلك في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وقال وزير النقل: لم نخرج أحد من بيته قبل تعوضيه سواء تعويض نقدي أو شقة بديلة، قائلا: نحن حريصين على أهالينا.

وأكد كامل الوزير، أنه لن يتم انتقاص أي حق من حقوق الأهالي بسبب التوسعات، قائلا: مش هنطلع واحد من بيته غير لما يكون واخد حقوقه.

على جانب آخر وعد كامل الوزير، وزير النقل، أن كل مطالب النواب سيتم التخطيط لها من أجل تنفيذ مشروعات الطرق بها، قائلا: "المحافظات كلها زي بعضها الصعيد زي وجه بحري".

وقال الوزير: لا ندخر جزء في تنفيذ كافة المشروعات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أهم شيء في الوقت الحالي الانتهاء من المشروعات المفتوحة للعمل، وبعدها سيتم البدء في مشروعات جديدة.

وتابع وزير النقل: نحن نشتغل 24 ساعة كل المطالب سيتم تنفيذها، مؤكدا أن جميع المشروعات سيتم الانتهاء منها قبل 2024.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن كل المزلقانات سيكون لها كباري من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.