تصريحات قوية لمحمد الشناوي عن مواجهة الدحيل وبايرن ميونخ

أكد محمد الشناوي،حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، علي أهمية مباراة الدحيل القطري ‏التي من المقرر خوضها الخميس القادم من بطولة كأس العالم للأندية، في الرابع من فبراير القادم.

وصرح الشناوي : "كامل تركيزنا يقع علي المباراة الإفتتاحية أمام الدحيل في الوقت الحالي ، ولا يوجد هناك حديث ‏يعلو فوق هذه المباراة".‏

وأضاف حارس الأهلي: "أي حديث عن مباراة بايرن ميونخ سابق لأونه ومرفوض تماما، ولكي نصل لمباراة بايرن ميونخ، علينا أن نتخطى فريق الدحيل ‏القطري في البداية، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد جدا".‏

وأكد الشناوي علي حماس لاعبي الأهلي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل القطري، وإستكمال مسيرة الفريق في كأس العالم.

وقال: " فريق الدحيل نكن كامل الإحترام له، ولكن لدينا رغبة قوية في تحقيق إنجاز وصناعة تاريخ لهذا الجيل خلال كأ س العالم للأندية".

اقرأ أيضًا.. حسين الشحات: متحمس لمواجهة لاعب بايرن ميونخ.. ولا نخشى أحد!

وأضاف الشناوي : " الفريق سعيد للغاية بالدعم الكبير والواضح من جمهور الأهلي، سواء عند وصول فندق الإقامة، او عندما وصلنا الـمطار، وتعاهدنا جميعا علي تحقيق الإنتصارات من أجل هذة الجماهير الوفية كانت ولاتزال خير داعم للفريق في كل المستويات".

وأختتم الشناوي حديثة بالتأكيد علي دور الجمهور الأهلاوي المحفز للفريق، ونتمني بكل تأكيد عودة الجماهير للمدرجات من جديد، لاسيما أن الجمهور له دور كبير في تحقيق الإنتصارات التي تجعل الأهلي علي منصات التتويج".

‏

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم الرابع من فبراير القادم بمباراة بين تيجريس اونال المكسيكي بطل الكونكاكاف مع اولسان هيونداي الكوري بطل آسيا، " المنتصر في هذة المباراة سيواجه بطل أمريكا الجنوبية في الدور النصف النهائي.

وفي نفس اليوم يحل الأهلي ضيفا ثقيلا علي الدحيل القطري في المواجهة، التي سيواجه الفائز منها بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوربا لعام2020.

يترأس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعثة النادي الأهلي المتجهة لخوض منافسات كأس العالم علي الاراضي القطرية في نسختها التي تنطلق في الرابع من فبراير.