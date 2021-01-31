أسبانيا لكرة اليد
وتعد فرنسا صاحبة الرقم الأعلى للفوز ببطولة العالم لليد رجال بفوزها في 6 نسخ سابقة .
ويذكر أن اربع صالات استضافت هذه النسخة رقم 27 لمونديال العالم في كرة اليد للرجال، والتي أقيمت على أرض مصر في الفترة من 13 إلى وحتى اليوم 31 يناير الحالي، والصالات هي : الصالة المغطاة باستاد القاهرة ،وصالة برج العرب، وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وهي النسخة الثانية لهذه البطولة العالمية التي تستضيفها القاهرة بعد نسخة عام 1999، ولأول مرة تشارك 32 دولة في هذه النسخة ،بعد أن زاد الإتحاد الدولي لكرة اليد عدد المنتخبات المشاركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أسبانيا تسطر التاريخ وتقتنص برونزية مونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.