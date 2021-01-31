عاجل.. أسبانيا تسطر التاريخ وتقتنص برونزية مونديال اليد

ووصل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي بالبطولة وخسر من المنتخب السويدي بنتيجة 32 – 26، فيما تغلب العملاق الدنماركي بطل العالم على إسبانيا في النصف النهائي أيضا بنتيجة 35 -33 .

استطاع المنتخب الأسباني لكرة اليد أن يفوز بفارق 6 أهداف على المنتخب الفرنسي في مباراة انتهت بنتيجة 35-29، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وتعد فرنسا صاحبة الرقم الأعلى للفوز ببطولة العالم لليد رجال بفوزها في 6 نسخ سابقة .

ويذكر أن اربع صالات استضافت هذه النسخة رقم 27 لمونديال العالم في كرة اليد للرجال، والتي أقيمت على أرض مصر في الفترة من 13 إلى وحتى اليوم 31 يناير الحالي، والصالات هي : الصالة المغطاة باستاد القاهرة ،وصالة برج العرب، وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.