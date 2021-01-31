قصص نجاح مبهرة...كل ماقاله وزير البترول أمام مجلس النواب"تفاصيل كاملة"

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق قصص نجاح مبهرة داخل القطاع، لاسيما بعدما تغلبت من المعوقات التي واجهتها، بما ساهم في قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الملا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن رؤية القطاع تتلخص في السعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر ، وتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث.

وزير البترول بمجلس النواب

وتابع الملا، أن الوزارة تعمل علي تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتي عام 2025 تستهدف الوصول إلي توليفة الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة من الموارد المتاحة باعلى عائد وأقل تكلفة.

ولفت إلي أن الوزارة استهدفت تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز مؤكدا علي أن الوزارة عملت على جذب المزيد من الاستثمارات للبحث والكشف عن المواد النفطية في العديد من المناطق وخصوصا في منطقة البحر الأحمر وهي الأول مرة.

و قال أن الوزارة قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الهادفة للبحث والاستكشاف في القطاع النفطي، مؤكدا أن مجلس النواب ساهم في تحقيق هذا النجاح عبر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات.

و لفت الى أن هذه الاتفاقيات والشراكات الجديدة اتسمت بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر .

و اشار إلى أن هذه الاكتشافات أسفرت عن تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز 47 زيت خام + 15 غاز بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط خلال عام 2020.

ولفت إلى الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً ، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وذلك ، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي .

وأكد تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بداية النشاط، حيث تم توصيل 11.8 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي علي مدار 40 عاما، منها 60% خلال 25 عاما، و40% خلال 5 سنوات فقط حيث أنه توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ يوليو 2015، إلي 4.6 مليون وحدة سكنية بنسبة 40%، تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 600 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو إلي ديسمبر 2020.