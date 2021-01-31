المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يستقبل سفير بنجلاديش "صور"

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، وذلك بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، والدكتور أحمد بهاء الدين، مساعد وزير الخارجية.

رئيس الشيوخ يستقبل سفير بنجلاديش

وأعرب سفير بنجلاديش عن سعادته بلقاء المستشار عبدالرازق، وتطلعه للاستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة والتى تمتد لأكثر من ١٢٠ سنة.

ومن جانبه ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الزيارة مشيرا إلى استعداده التام لتقديم كافة الخبرات للبلد الشقيق في المجال التشريعى والبرلماني للوصول إلى نمو حقيقي فى العلاقات بين البلدين، خاصة مع حرص القيادات السياسية في البلدين على توطيد أواصر الأخوة ودعم المصالح المشتركه بينهما.

وفى نهاية اللقاء قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، باهداء الضيف درع مجلس الشيوخ، تعبيرًا عن تقديره للزيارة".