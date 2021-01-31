رئيس الشيوخ يستقبل سفير بنجلاديش
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، وذلك بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، والدكتور أحمد بهاء الدين، مساعد وزير الخارجية.
رئيس الشيوخ يستقبل سفير بنجلاديش
وأعرب سفير بنجلاديش عن سعادته بلقاء المستشار عبدالرازق، وتطلعه للاستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة والتى تمتد لأكثر من ١٢٠ سنة.
ومن جانبه ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الزيارة مشيرا إلى استعداده التام لتقديم كافة الخبرات للبلد الشقيق في المجال التشريعى والبرلماني للوصول إلى نمو حقيقي فى العلاقات بين البلدين، خاصة مع حرص القيادات السياسية في البلدين على توطيد أواصر الأخوة ودعم المصالح المشتركه بينهما.
وفى نهاية اللقاء قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، باهداء الضيف درع مجلس الشيوخ، تعبيرًا عن تقديره للزيارة".
هذا، وكان رئيس مجلس الشيوخ، قد استقبل اليوم الأحد، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العام للاستعلامات، ضياء رشوان،.
وأكد نقيب الصحفيي، خلال اللقاء على أن مجلس الشيوخ، يمثل جزءاً مهماً من تاريخ مصر البرلماني وإنه عاد في توقيت شديدة الأهمية، مشدداَ على أعتزازه بهذا الموسسة التشريعية العريقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يستقبل سفير بنجلاديش "صور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.