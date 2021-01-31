نجم الأهلي يطلق تصريحات مثيرة قبل موقعة الدحيل

تحدث صلاح محسن نجم النادي الأهلي عن مواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أنه يتمنى الفوز على الفريق القطري ومواجهة بايرن ميونخ.

وقال صلاح محسن لاعب الأهلي أن الفريق في حالة تركيز كبيرة، والجميع يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق في هذا الحدث العالمي، من أجل تخطي عقبة الدحيل القطري في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وكشف صلاح محسن في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "نمتلك روحًا قتالية كبيرة؛ من أجل تحقيق الفوز في المباراة، ولدينا أحلام كبيرة نسعى لتحقيقها في مونديال الأندية".

وواصل: الجميع جاهز لتقديم مستويات متميزة أمام الدحيل، ولدينا دوافع كبيرة جدا من أجل تحقيق الفوز واستكمال المشوار بنجاح".

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وأتم : صلاح محسن إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع لاعبي الخط الهجومي، لمنحهم العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمواجهة الدحيل، وهناك إصرار كبير لدى لاعبي الاهلي لتحقيق الهدف وهو الفوز.

وأكمل: نعرف جيدا أهمية مشاركة الأهلي في مونديال العالم للأندية، والجميع داخل المعسكر الحالي للفريق في قمة التركيز لتحقيق أهدافنا الخاصة بالتحضير لمباراة الدحيل القطري".

واختتم صلاح محسن تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم جماهير الأهلي للفريق، وهي دافع قوي جدًا للاعبين قبل افتتاحية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم؛ من أجل إسعاد جماهير النادي.

موقف الفريقين الحالي