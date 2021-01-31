نجم الأهلي يطلق تصريحات مثيرة قبل موقعة الدحيل

تحدث صلاح محسن نجم النادي الأهلي عن مواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أنه يتمنى الفوز على الفريق القطري ومواجهة بايرن ميونخ.
وقال صلاح محسن لاعب الأهلي أن الفريق في حالة تركيز كبيرة، والجميع يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق في هذا الحدث العالمي، من أجل تخطي عقبة الدحيل القطري في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
وكشف صلاح محسن في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "نمتلك روحًا قتالية كبيرة؛ من أجل تحقيق الفوز في المباراة، ولدينا أحلام كبيرة نسعى لتحقيقها في مونديال الأندية".
وواصل: الجميع جاهز لتقديم مستويات متميزة أمام الدحيل، ولدينا دوافع كبيرة جدا من أجل تحقيق الفوز واستكمال المشوار بنجاح".
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وأتم : صلاح محسن إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع لاعبي الخط الهجومي، لمنحهم العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمواجهة الدحيل، وهناك إصرار كبير لدى لاعبي الاهلي لتحقيق الهدف وهو الفوز.
وأكمل: نعرف جيدا أهمية مشاركة الأهلي في مونديال العالم للأندية، والجميع داخل المعسكر الحالي للفريق في قمة التركيز لتحقيق أهدافنا الخاصة بالتحضير لمباراة الدحيل القطري".
واختتم صلاح محسن تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم جماهير الأهلي للفريق، وهي دافع قوي جدًا للاعبين قبل افتتاحية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم؛ من أجل إسعاد جماهير النادي.
موقف الفريقين الحالي
يحتل فريق الدحيل القطري المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري ويمتلك في رصيدة 28نقطة، من أصل 15مباراة خاضها الفريق.
ويحتل الأهلي هذا الموسم في ترتيب الدوري المصري المركزالثاني برصيد21نقطة من أصل 9مباريات خاضها الفريق ،وحصد بطولة إفريقيا النسخة الماضية علي غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2/1.
يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والدحيل سيواجه بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي، حيث وصلت بعثة المارد الأحمر إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الجمعة الماضية استعدادًا لمواجهة الدحيل.
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