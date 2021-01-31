جبالى: 62 نائبا تحدثوا فى جلسة وزير النقل وهذا رقم قياسى

جدة - نرمين السيد - وطالب جبالى، بضرروة الإلتزام بقواعد الجلسة وإلتزام النواب بأمكانهم حيث االتف النواب حول وزير النقل كامل الوزير، على المنصة فى مشهد الأول من نوعه، مما جعل رئيس المجلس يطالب بضرورة إلتزام النواب.

وكان المهندس كامل الوزير، قد ألقى بيانه أمام مجلس النواب، وحظى وزير النقل بحفاوة كبيرة وإشادة من قبل النواب، كما تقدموا بعدد من الطلبات حول دوائرهم.