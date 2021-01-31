محمود توفيق يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان للتهنئة بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الداخلية، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة، لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد الشرطة.





فى بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكى، أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصرى مع رجال الشرطة البواسل تجسد وبحق إحدى فصول النضال الوطنى التى ستظل على مر العصور شاهدةً على نبل البطولة وشرف الصمود، وأنه مع كل الفخر بتلك الملحمة الراسخة فى وجدان الوطنية المصرية، وسيذكر التاريخ بكل الاعتزاز مواصلة تضحيات رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره. من جانبه أكد وزير الداخلية، أن القوات المسلحة الباسلة مهد البطولات، كانت وستظل رمزًا لكبرياء الوطن، وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم الوطنى فى تدعيم ركائز الأمن والاستقرار فى جميع ربوع البلاد، يشاركون أشقائهم فى القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن أمانه، ويعملون كفريق متكامل يجمعه هدف واحد وفكر مشترك، يقدمون نموذجًا يُحتذى به فى الالتزام والانضباط، مضيفًا: "رجال صدقت عزائمهم، يبذلون أرواحهم ودمائهم فداءً لوطنهم". حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.

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