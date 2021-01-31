وزير النقل يؤكد: تعويض جميع الأهالى بسبب توسعة الطرق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وقال وزير النقل: لم نخرج أحد من بيته قبل تعوضيه سواء تعويض نقدى أو شقة بديلة، قائلا: نحن حريصون على أهالينا.

وأكد كامل الوزير، أنه لن يتم انتقاص أى حق من حقوق الأهالى بسبب التوسعات، قائلا: مش هنطلع واحد من بيته غير لما يكون واخد حقوقه.

على جانب آخر وعد كامل الوزير، وزير النقل، أن كل مطالب النواب سيتم التخطيط لها من أجل تنفيذ مشروعات الطرق بها، قائلا: "المحافظات كلها زى بعضها الصعيد زى وجه بحرى".

وقال الوزير: لا ندخر جزء فى تنفيذ كافة المشروعات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أهم شىء فى الوقت الحالى الانتهاء من المشروعات المفتوحة للعمل، وبعدها سيتم البدء فى مشروعات جديدة.

وتابع وزير النقل: نحن نشتغل 24 ساعة كل المطالب سيتم تنفيذها، مؤكدا أن جميع المشروعات سيتم الانتهاء منها قبل 2024.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن كل المزلقانات سيكون لها كبارى من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.