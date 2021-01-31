التعليم : إتاحة موقع إلكترونى لاستيفاء المعلمين متطلبات الترقى لـ14 فبراير

جدة - نرمين السيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا إلى المديريات التعليمية، يفيد بأنه تم إتاحة موقع إلكترونى، خاص باالمعلمين الذين تم ترشيحهم لترقيات العام 2019/2020، ولم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2021/2/14.





وأكدت الوزارة حرصها على مصلحة المعلمين واتخاذ كافة الإجراءات؛ لعدم تعطيل أو تأجيل ترقى المعلمين حفاظًا على حقوقهم. ويمكن الدخول على الموقع من خلال هذا الرابط: http://academy.emis.gov.eg

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