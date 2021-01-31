وزير البترول: تمكنا من تحقيق قصص نجاح مبهرة بالقطاع

جدة - نرمين السيد - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق قصص نجاح مبهرة داخل القطاع، لاسيما بعدما تغلبت من المعوقات التى واجهتها، بما ساهم فى قاطرة التنمية للاقتصاد الوطنى.





وأضاف الملا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن رؤية القطاع تتلخص فى السعى نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث. وتابع الملا، أن الوزارة تعمل على تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2025، وتستهدف الوصول إلى توليفة الطاقة التى تحقق التنمية المستدامة من الموارد المتاحة باعلى عائد وأقل تكلفة. وتقدم وزير البترول، بالتهانى لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، لنيله ثقه النواب فى رئاسة المجلس النيابى، وكذا وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العنين، مهنئًا أيضا أعضاء مجلس النواب.

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