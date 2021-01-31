طارق الملا يكشف أمام النواب تفاصيل استراتيجية وزارة البترول

جدة - نرمين السيد - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على جذب المزيد من الاستثمارات للبحث والكشف عن المواد النفطية فى العديد من المناطق وخصوصا فى منطقة البحر الأحمر وهى الأول مرة.





وأضاف الملا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن الوزارة قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الهادفة للبحث والاستكشاف فى القطاع النفطى، مؤكدا أن مجلس النواب ساهم فى تحقيق هذا النجاح عبر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات.

ولفت الى أن هذه الاتفاقيات والشراكات الجديدة اتسمت بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.

و اشار إلى تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز 47 زيت خام و 15 غاز بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط خلال عام 2020.

ولفت إلى الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالميا، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وذلك، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى.

وأكد تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ بداية النشاط، حيث تم توصيل 11.8 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى على مدار 40 عاما، منها 60% خلال 25 عاما، و40% خلال 5 سنوات فقط حيث أنه توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ يوليو 2015، إلى 4.6 مليون وحدة سكنية بنسبة 40%، تم توصيل الغاز الطبيعى لنحو 600 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2020.