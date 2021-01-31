جدة - نرمين السيد - وبحث أبوالغيط وشكرى، عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربى المشترك، بما فى ذلك سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والأطراف الشريكة لها، خصوصًا الاتحاد الإفريقى.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن أبوالغيط وشكرى، تبادلا الآراء فى هذا الصدد حول سبل تطوير مسيرة الشراكة العربية الإفريقية تعزيزًا للأهداف المشتركة التى تجمع بين العالم العربى والقارة الإفريقية، لا سيما فى ضوء زيارة موسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى للقاهرة حاليًا والمشاورات التى أجراها شكرى معه اليوم، واللقاء الذى سيعقده أبوالغيط غدًا الإثنين مع فقى، فى إطار آلية التعاون العام بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبوالغيط وسامح شكرى يبحثان سبل تطوير الشراكة العربية الإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.