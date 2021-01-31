أبوالغيط وسامح شكرى يبحثان سبل تطوير الشراكة العربية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وبحث أبوالغيط وشكرى، عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربى المشترك، بما فى ذلك سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والأطراف الشريكة لها، خصوصًا الاتحاد الإفريقى.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن أبوالغيط وشكرى، تبادلا الآراء فى هذا الصدد حول سبل تطوير مسيرة الشراكة العربية الإفريقية تعزيزًا للأهداف المشتركة التى تجمع بين العالم العربى والقارة الإفريقية، لا سيما فى ضوء زيارة موسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى للقاهرة حاليًا والمشاورات التى أجراها شكرى معه اليوم، واللقاء الذى سيعقده أبوالغيط غدًا الإثنين مع فقى، فى إطار آلية التعاون العام بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى.