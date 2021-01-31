وأضاف "العبار" خلال مؤتمر صحفى للاعلان عن بداية تدشين عدد من الفنادق الجديدة بالساحل الشمالى اليوم أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا إلا أن حركة العمران والعمل في مصر لم تتوقف، فمصر بلد سياحي كبير وحاجتها إلى الغرف الفندقية في تزايد مستمر، وعندما نعمل بها تكون أعيينا على ما يحمله المستقبل من فرص اقتصادية؛ ونحن نعمل في مع الحكومة المصرية للترويج لمشروعات سياحية جديدة تساهم في زيادة الدخل القومي المصري.
وقال المهندس حسن علام إنه على مدار 85 عامًا تسعى شركته للعمل بمفهوم الشريك الاستراتيجي للدولة المصرية في المشروعات الكبرى والقومية، ومشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات الواعدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العبار: حركة العمران في مصر مستمرة رغم "كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.