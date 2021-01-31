العبار: حركة العمران في مصر مستمرة رغم "كورونا"

صرح رجل الأعمال الاماراتى محمد العبار، بأن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحويل منطقة الساحل الشمالي إلى منطقة جاذبة للعمل والسياحة طوال العام، وليس خلال أشهر الصيف فحسب، تستلزم تنفيذ مشروعات سياحية ضخمة تخدم هذا التصور وتساعد على اكتماله ومنها وجود فنادق طبقا للمعايير العالمية تحمل بصمة الضيافة العربية المميزة، وتعكس ثقافة البحر المتوسط ومنطقة الساحل الشمالي وتحديدا منطقة خليج سيدى عبد الرحمن بكل ما تحمله من تميز وجمال.

وأضاف "العبار" خلال مؤتمر صحفى للاعلان عن بداية تدشين عدد من الفنادق الجديدة بالساحل الشمالى اليوم أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا إلا أن حركة العمران والعمل في مصر لم تتوقف، فمصر بلد سياحي كبير وحاجتها إلى الغرف الفندقية في تزايد مستمر، وعندما نعمل بها تكون أعيينا على ما يحمله المستقبل من فرص اقتصادية؛ ونحن نعمل في مع الحكومة المصرية للترويج لمشروعات سياحية جديدة تساهم في زيادة الدخل القومي المصري.

وقال المهندس حسن علام إنه على مدار 85 عامًا تسعى شركته للعمل بمفهوم الشريك الاستراتيجي للدولة المصرية في المشروعات الكبرى والقومية، ومشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات الواعدة.