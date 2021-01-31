وزير البترول أمام النواب: قطاع البترول ساهم بنسبة 24% من الناتج المحلى

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أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس طارق الملا وزير البترول، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي،خلال إلقاء بيان الوزارة عن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال العامين الماضيين: إن إجمالى الاستثمارات فى قطاع البترول من 2014 حتى 2020 بلغت 1.18 ترليون جنيه.

وأشار "الملا" إلى إن قطاع البترول رغم أزمة كورونا ساهم بنسبة 24% من الناتج المحلى فى عام 2019، موضحا أنه بدأ تشغيل مشروعات بتكلفة 764 مليار جنيه وهناك مشروعات جارى تنفيذها بتكلفة 270 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات جارى اعدادها للتنفيذ باجمالى تكلفة 144 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور المهندس طارق الملا وزير البترول، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.