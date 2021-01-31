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التعليم: إتاحة الموقع الإلكتروني لاستيفاء المعلمين متطلبات الترقى حتى 14 فبراير المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، يفيد بأنه تم إتاحة موقع http:academy.emis.gov.eg، الخاص بالسادة المعلمين الذين تم ترشيحهم لترقيات العام 20192020، ولم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2021214.

وتؤكد الوزارة حرصها على مصلحة السادة المعلمين واتخاذ كافة الإجراءات لعدم تعطيل أو تأجيل ترقي المعلمين وحفاظًا على حقوقهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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