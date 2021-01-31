نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: إتاحة الموقع الإلكتروني لاستيفاء المعلمين متطلبات الترقى حتى 14 فبراير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، يفيد بأنه تم إتاحة موقع http:academy.emis.gov.eg، الخاص بالسادة المعلمين الذين تم ترشيحهم لترقيات العام 20192020، ولم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2021214.

وتؤكد الوزارة حرصها على مصلحة السادة المعلمين واتخاذ كافة الإجراءات لعدم تعطيل أو تأجيل ترقي المعلمين وحفاظًا على حقوقهم.