رئيس الوزراء يتابع تسكين أهالى المناطق العشوائية في الأماكن الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لمتابعة تسكين أهالى المناطق العشوائية فى الأماكن الجديدة وتطوير القاهرة الإسلامية

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض نتائج الدراسة التى تم إعدادها حول الحفاظ على المياه غير المتجددة والاستفادة المُثلى منها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وعدد من مسئولى الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة الرقعة المعمورة على مستوى الجمهورية، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من المياه غير المتجددة، لذا فقد أولينا هذه الدراسة التى قام بها متخصصون أهمية كبيرة، لنهتدى بها فى تنفيذ خطتنا للاستفادة من هذه المياه.