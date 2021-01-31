قبل السفر لألمانيا .. 4 إجراءات إجبارية لدخول البلاد للوقاية من كورونا

وأكدت المصادر، فى تصريحات لـ دوت الخليج، أن وزارة الصحة الألمانية، حددت فى البيان الإلزامى المرسل إلى شركات الطيران المصرية، أن هناك إجراءات جديدة للدخول إلى البلاد يلتزم بها المسافرين، وتضمنت ما يلى:-
1- التوجه لأحد المعامل المركزية المعتمدة من السفارة الألمانية بالقاهرة لعمل التحاليل اللازمة لكورونا.
2 - إحضار ما يثبت خلو المسافر من الفيروس، ثم التسجيل على موقع إلكترونى متعلق بوزارة الصحة الألمانية قبل السفر لها بـ10 أيام على الأقل.
3- المسافر بعد وصوله لألمانيا سيخضع لحجر صحى منزلى لفترة زمنية، ثم يعاد فحصه بمعرفة السلطات الألمانية، للتأكد من عدم إصابته بكورونا.
كما شددت السلطات الألمانية على ضرورة التطعيم الإلزامى ضد فيروس سارس قبل الدخول إليها، وأكدت السلطات الألمانية، أن تلك الشروط لدخول البلاد سيبدأ تنفيذها من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر حتى 29 أبريل، قابله للتجديد فى حالة عدم الاستقرار.
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