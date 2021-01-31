التخطيط تعلن تخريج الدفعة السابعة لماجستير إدارة الأعمال الحكومية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط فى بيانها، إن الدفعة السابعة شهدت تخريج 31 طالب وطالبة يمثلون 11 وزارة، ومحافظتى المنوفية والمنيا، متابعة أن المنوفية استأثرت بالنسبة الأعلى من الخريجين بعدد ثمانية خريجين، لتحظى الإناث على النسبة الأكبر منهم.
وأشارت السعيد إلى أن الدفعة الثامنة من الدارسين أوشكت على التخرج، حيث بدأت الدفعة التاسعة مرحلة الدراسة خلال يناير الجارى، موضحة أن الدفعات المتبقية من البرنامج وفقًا للبروتوكول تبلغ 3 دفعات بعدد 450 منحة من إجمالى 1500 منحة يستهدفها البرنامج.
وذكرت أن البرنامج يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل الكوادر العاملة بالجهاز الإدارى بالدولة، وكذا فى ضوء تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتى تهدف الى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا كل فى مجال اختصاصه، لإتاحة فرص أكبر لشغل الشباب المناصب القيادية بالدولة.
وأكدت السعيد حرص الدولة على الاستثمار فى البشر باعتبارهم أساس عملية التنمية، حيث تتبنى الدولة المصرية خطة تراعى تنمية سمات ومهارات العاملين، خصوصًا القيادات الوسطى بالجهاز الإدارى ممن سيتولون بدورهم القيادة فى الفترات المقبلة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية والمنح التى تقدمها الدولة تتم بالشراكة مع أعرق المؤسسات المحلية والدولية.
يذكر أن الدراسة فى البرنامج تتضمن دراسة مواد المحاسبة للمديرين، طرق البحث فى الأعمال للمديرين، إدارة مؤقتة، اقتصاديات، مشروع ميدانى، إدارة مالية، إدارة الموارد البشرية، القيادة، نظام إدارة المعلومات، إدارة التسويق، مبادئ الحوكمة، مبادئ ريادة الأعمال، ادارة مشروع، المالية العامة، التحليل الكمى للأعمال، الإدارة الاستراتيجية.
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