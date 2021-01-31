رئيس الوزراء يحضر المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد للرجال والتى تقام بعد قليل.

وتجمع المباراة الختامية للمونديال التى تقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، منتخبى السويد والدنمارك للتنافس على لقب البطولة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وأعضاء اللجنة المنظمة.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة للمنتخب الفائز بالمركز الأول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولى للعبة، إضافة إلى تسليم راية تنظيم المونديال فى نسخته ال 28 إلى مسئولى دولتى السويد وبولندا، المزمع استضافة المونديال بهما عام 2023.

وتشهد مراسم توزيع جوائز البطولة تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات الفضية للمركز الثانى، والبرونزية لمنتخب إسبانيا الذى حل فى المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب فرنسا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علاوة على الكلمات الرسمية ورفع أعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد انطلقت فعالياتها يوم 13 يناير الماضى بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واحتضنت منافساتها الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولى، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية، ولاقى تنظيم البطولة على أرض مصر فى ظل تحدى تداعيات كورونا، إشادة واسعة من المنتخبات وجميع الوفود المشاركة.